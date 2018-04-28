Песков заявил о необходимости бороться с угрозами в Интернете

В России необходимо бороться с угрозами в Интернете. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков , передаёт RT.

Он напомнил, что президент неоднократно говорил о том, что недопустимы какие-то ограничения в интернет-среде. «Но в то же время вы знаете позицию президента относительно того, что угрозы также живут на пространстве Интернета — угрозы, связанные с терроризмом, связанные с торговлей наркотиками, проституция и так далее и тому подобное. И с этим надо, конечно, бороться», — сказал Песков.

Ранее пообещал подумать над совершенствованием мер по проведению Интернета в сёла. Он указал, что изменения Закона «О связи», которые касаются малых населённых пунктов, важны, и об этом нужно подумать. В Закон «О связи» в 2014 году внесли поправки, согласно которым в населённых пунктах, где живут от 250 до 500 человек, будет предусмотрена установка не менее одной точки доступа к Интернету.