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Песков заявил о необходимости бороться с угрозами в Интернете
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Песков заявил о необходимости бороться с угрозами в Интернете 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России необходимо бороться с угрозами в Интернете. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передаёт RT.
Он напомнил, что президент неоднократно говорил о том, что недопустимы какие-то ограничения в интернет-среде. «Но в то же время вы знаете позицию президента относительно того, что угрозы также живут на пространстве Интернета — угрозы, связанные с терроризмом, связанные с торговлей наркотиками, проституция и так далее и тому подобное. И с этим надо, конечно, бороться», — сказал Песков.
Ранее пообещал подумать над совершенствованием мер по проведению Интернета в сёла. Он указал, что изменения Закона «О связи», которые касаются малых населённых пунктов, важны, и об этом нужно подумать. В Закон «О связи» в 2014 году внесли поправки, согласно которым в населённых пунктах, где живут от 250 до 500 человек, будет предусмотрена установка не менее одной точки доступа к Интернету.
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