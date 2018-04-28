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«Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче» заинтересованы в Мусе
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«Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче» заинтересованы в Мусе 

Советский спорт 1 час назад
Форвард ЦСКА Ахмед Муса привлек внимание турецких клубов, сообщает Turksvoetbal.net.
На 25-летнего нигерийца претендуют ведущие клубы чемпионата Турции — «Фенербахче», «Бешикташ» и «Галатасарай». При этом у Мусы также есть предложения из Англии, Германии и России.
Напомним, права на нападающего принадлежат «Лестеру». ЦСКА, за который Муса выступал в 2012-2016 годах, вернул игрока на правах аренды до конца сезона. В 13 матчах за московскую команду он забил пять голов.
Контракт Мусы с «Лестером» действует до 30 июня 2020 года. За его переход из ЦСКА в 2016 году клуб заплатил 19,5 миллиона евро.
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