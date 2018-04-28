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Сызрань получит звание «Город трудовой и боевой славы»
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Сызрань получит звание «Город трудовой и боевой славы» 

63.ru 57 минут назад
Фото: 63.ru
В Самарской области поддержали инициативу ветеранов. Теперь по просьбе героев войны Сызрань получит почётное звание «города трудовой и боевой славы». Об этом рассказали в региональном правительстве.
— Сызрань внесла весомый вклад в Великую Победу. 25 тысяч сызранцев ушли на фронт, неоценимую поддержку оказали нефтепереработка и оборонные заводы, — рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров.
До этого Сызрань уже получила статус исторического поселения. Новое звание позволило городу претендовать на средства из федерального бюджета для развития и сохранения культурного фонда.
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