Сызрань получит звание «Город трудовой и боевой славы»

В Самарской области поддержали инициативу ветеранов. Теперь по просьбе героев войны Сызрань получит почётное звание «города трудовой и боевой славы». Об этом рассказали в региональном правительстве.

— Сызрань внесла весомый вклад в Великую Победу. 25 тысяч сызранцев ушли на фронт, неоценимую поддержку оказали нефтепереработка и оборонные заводы, — рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров

До этого Сызрань уже получила статус исторического поселения. Новое звание позволило городу претендовать на средства из федерального бюджета для развития и сохранения культурного фонда.