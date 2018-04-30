Донадони: «Слабые команды всегда расплачиваются за использование VAR»

Главный тренер «Болоньи» Роберто Донадони прокомментировал поражение от «Милана» (1:2) в 35-м туре чемпионата Италии.

«Считаю, что инцидент в первом тайме стал решающим. Наш гол, который был не засчитан, не должен был быть отменен. Затем мы допустили ошибку в обороне и пропустили второй гол.

Мяч попал в руку Паласио, но она была прижата к телу. Ошибки могут быть, это не проблема, но я хотел бы, чтобы они признали, что они допустили ошибку.

К сожалению, слабые команды всегда расплачиваются за использование VAR», — приводит слова тренера Football Italia.