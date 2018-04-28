Ещё
Бывший защитник «Реала» может перейти в «Барселону»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший защитник «Реала» может перейти в «Барселону» 

Свободная пресса 58 минут назад
Руководство испанской «Барселоны» рассчитывает укрепить линию обороны во время летнего трансферного окна. Одним из кандидатов на переезд в столицу Каталонии стал защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо, сообщает Goal.com.
По информации источника, тренерский штаб «сине-гранатовых» рассматривает 27-летнего игрока в качестве замену Жерару Пике в случае ротации состава.
О том, сколько «Барселона» готова заплатить за защитника, издание не сообщает.
Напомним, Маркос Алонсо является воспитанником мадридского «Реала» и выступал за молодёжную команду «королевского клуба» с 2009 по 2010 год.
Новости футбола: Иньеста может стать игроком ПСЖ
Свободная пресса: последние новости
В Совфеде назвали количество незаконно вывезенных из страны денег Силовики зачищают Россию от террористов к инаугурации и ЧМ по футболу Каррера прокомментировал слухи о драке на тренировке «Спартака»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка52
Кокорин назвал Дзюбу крохобором2
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
Капризов не поможет сборной России
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение