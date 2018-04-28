Бывший защитник «Реала» может перейти в «Барселону»

Руководство испанской «Барселоны» рассчитывает укрепить линию обороны во время летнего трансферного окна. Одним из кандидатов на переезд в столицу Каталонии стал защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо , сообщает Goal.com.

По информации источника, тренерский штаб «сине-гранатовых» рассматривает 27-летнего игрока в качестве замену Жерару Пике в случае ротации состава.

О том, сколько «Барселона» готова заплатить за защитника, издание не сообщает.

Напомним, Маркос Алонсо является воспитанником мадридского «Реала» и выступал за молодёжную команду «королевского клуба» с 2009 по 2010 год.

Новости футбола: Иньеста может стать игроком ПСЖ