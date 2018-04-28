Журналист Юрий Дудь считает стадион «Мордовия Арена» самым уютным

Российский журналист Юрий Дудь считает стадион «Мордовия Арена» в Саранске самым уютным среди стадионов городов-участников чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом он сообщил во время выпуска своей передачи «ВДудь».

«Мордовия Арена. В самом маленьком городе турнира построили один из самых уютных стадионов. В основе проекта образ Солнца — главного символа древних легенд и мифов мордовского народа. 25 июня здесь сыграет Криштиану Роналду . Билеты на этот матч уже давно раскуплены», — отметил Юрий Дудь.

По его словам, также побывать во время мундиаля обязательно нужно в Нижнем Новгороде («Нижний Новгород Арена») и в Волгограде («Волгоград Арена»).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

В Саранске состоятся четыре матча группового этапа: 16 июня встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия — Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса — 28 июня.

Напомним, первый тестовый матч на стадионе «Мордовия Арена» прошел вполне удовлетворительно и большого беспокойства не выявил.