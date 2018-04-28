Шварцер: «Рейнджерс» и Джеррард идеально подходят друг другу"

"Это невероятная возможность для него. Было очевидно, что довольно скоро подобное предложение ему поступит, ведь это Стивен Джеррард. Он должен воспользоваться этим шансом, хотя успех и не гарантирован.

Очевидно, что Джеррард желает возглавить «Ливерпуль» в будущем, но нужно начинать с маленьких шагов. Не хочу сказать, что «Рейнджерс» — маленький клуб. Нет, просто это шотландская лига, у него будет больше свободы и возможности себя проявить.

К тому же, он получит фантастический опыт работы на большом стадионе при невероятной поддержке болельщиков, а это сильно закаляет. Думаю, они идеально подходят друг другу. Набравшись этого опыта уже сейчас, это будет полезно в будущем для работы в «Ливерпуле», — цитирует Шварцера Sky Sports.

Джеррард может возглавить «Рейнджерс»