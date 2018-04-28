Шварцер: «Рейнджерс» и Джеррард идеально подходят друг другу" 

Бывший австралийский голкипер Марк Шварцер считает, что наставник молодежной команды «Ливерпуля» Стивен Джеррард должен возглавить «Глазго Рейнджерс».
"Это невероятная возможность для него. Было очевидно, что довольно скоро подобное предложение ему поступит, ведь это Стивен Джеррард. Он должен воспользоваться этим шансом, хотя успех и не гарантирован.
Очевидно, что Джеррард желает возглавить «Ливерпуль» в будущем, но нужно начинать с маленьких шагов. Не хочу сказать, что «Рейнджерс» — маленький клуб. Нет, просто это шотландская лига, у него будет больше свободы и возможности себя проявить.
К тому же, он получит фантастический опыт работы на большом стадионе при невероятной поддержке болельщиков, а это сильно закаляет. Думаю, они идеально подходят друг другу. Набравшись этого опыта уже сейчас, это будет полезно в будущем для работы в «Ливерпуле», — цитирует Шварцера Sky Sports.
Джеррард может возглавить «Рейнджерс»