Ткачук: «В детстве восхищался игрой Тихонова»

— Андрей Тихонов — какой он тренер?

— Молодой специалист, который хочет расти. А мы растем вместе с ним — вся команда. Андрей Валерьевич передает футболистам свой опыт — рассказывает, на каких полях они играли, как все было, как он сам действовал в тех или иных эпизодах.

— Игрой Андрея Тихонова в детстве восхищались?

— Конечно! Когда позвали в «Крылья», я решил, что легко адаптируюсь в команде. А уж перспектива работы с Тихоновым — это супер! К тому же на второй сбор главный тренер разрешил взять семьи, что помогло, разумеется. Короче, быстро привык к «Крыльям», к нашему тренеру.

— За «Спартак» в детстве болели?

— А кто не болел?! Родители болели, друзья. Не зря самая большая армия поклонников сейчас у «Спартака». С этим глупо спорить.

Ткачук защищает цвета самарской команды с 2017 года.