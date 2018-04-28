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Ткачук: «В детстве восхищался игрой Тихонова»
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Ткачук: «В детстве восхищался игрой Тихонова» 

Евро-футбол.Ру 46 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ткачук поделился мнением о главном тренере самарской команды Андрее Тихонове, а также признался, что в детстве болел за "Спартак".
— Андрей Тихонов — какой он тренер?
— Молодой специалист, который хочет расти. А мы растем вместе с ним — вся команда. Андрей Валерьевич передает футболистам свой опыт — рассказывает, на каких полях они играли, как все было, как он сам действовал в тех или иных эпизодах.
— Игрой Андрея Тихонова в детстве восхищались?
— Конечно! Когда позвали в «Крылья», я решил, что легко адаптируюсь в команде. А уж перспектива работы с Тихоновым — это супер! К тому же на второй сбор главный тренер разрешил взять семьи, что помогло, разумеется. Короче, быстро привык к «Крыльям», к нашему тренеру.
— За «Спартак» в детстве болели?
— А кто не болел?! Родители болели, друзья. Не зря самая большая армия поклонников сейчас у «Спартака». С этим глупо спорить.
Ткачук защищает цвета самарской команды с 2017 года.
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