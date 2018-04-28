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Андрей Каряка: «Посмотрел стадион изнутри. Все шикарно! Когда я играл, такого еще не было»
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Андрей Каряка: «Посмотрел стадион изнутри. Все шикарно! Когда я играл, такого еще не было» 

Волга Ньюс 40 минут назад
«Посмотрел стадион изнутри. Все шикарно! Когда я играл, такого еще не было. Зашел в раздевалку „Крыльев“, увидел футболку с номером 5, под которым сам выступал в Самаре. Сердце не екнуло, потому что уже много времени прошло с тех пор. Но всегда приятно вспомнить прошлые времена, почувствовать эту атмосферу!», — поделился впечатлениями ветеран «Крыльев Советов».
На «Самара Арене» 28 апреля пройдет первый тестовый матч, в котором в рамках первенства ФНЛ встретятся «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Перед началом матча Андрей Каряка и ветераны «КС» Валерьян Панфилов и Равиль Аряпов нанесут первый символический удар по мячу.
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