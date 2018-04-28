Андрей Каряка: «Посмотрел стадион изнутри. Все шикарно! Когда я играл, такого еще не было»

«Посмотрел стадион изнутри. Все шикарно! Когда я играл, такого еще не было. Зашел в раздевалку „Крыльев“, увидел футболку с номером 5, под которым сам выступал в Самаре. Сердце не екнуло, потому что уже много времени прошло с тех пор. Но всегда приятно вспомнить прошлые времена, почувствовать эту атмосферу!», — поделился впечатлениями ветеран «Крыльев Советов».