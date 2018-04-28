Зрителей второго матча по футболу на «Волгоград-Арене» познакомят с блюдами народов России

ВОЛГОГРАД, 28 апреля. / ТАСС /. Обширную культурно-развлекательную программу подготовили для зрителей второго тестового матча на «Волгоград-Арене», построенной к чемпионату мира по футболу в 2018 году. В частности, рядом со стадионом организуют фуд-парк, где болельщиков познакомят с национальными блюдами народов России, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

2 мая на «Волгоград-Арене» местный «Ротор» в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) будет принимать «Крылья Советов» из Самары.

"Фуд-парк будет состоять из ярмарочных домиков, где будут реализовываться разные виды шашлыков, котлеты по-киевски, более 30 видов свежей выпечки, в том числе блины, пряники, штрудели с капустно-рыбной начинкой и с куриным мясом. Также жителям и гостям города предложат отведать блюда национальной кухни", — уточнили в пресс-службе.

Рядом со стадионом в парковой зоне, где проходит «Дорога болельщиков», с полудня будут выступать творческие коллективы.

Болельщики, приехавшие на матч, услышат известные джазовые композиции, русские народные мелодии, музыку в исполнении волгоградского духового оркестра. В пресс-службе также добавили, что ко второму матчу учли пожелания горожан, в том числе проработали появившиеся организационные вопросы комплексного функционирования стадиона, сервисов для зрителей, подготовки контролеров-распорядителей и волонтеров.

Все билеты распроданы

Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ФК «Ротор», второй тестовый матч на «Волгоград-Арене» смогут увидеть около 25 тыс. болельщиков. «Продажа билетов завершена, больше продаж не будет. Ожидаем порядка 25 тыс. болельщиков на второй тестовый матч», — сказали в пресс-службе.

21 апреля в рамках первого тестового матча на «Волгоград-Арене» местный «Ротор» победил владивостокский клуб «Луч-Энергия» со счетом 4:2 в домашнем матче 34-го тура первенства ФНЛ. Третий тестовый матч пройдет на волгоградском стадионе 9 мая (состоится финал Кубка России).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе «Волгоград-Арена» состоятся четыре матча группового этапа турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).