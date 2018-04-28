Тренерский штаб «Баварии» предоставил отдых ряду игроков основного состава в матче чемпионата Германии с «Айнтрахтом». В атаке с первых минут вместо Роберта Левандовски появится Сандро Вагнер. В полузащите на поле появится Никлас Дорш, а также Франк Эвина и Меритан Шабани.
Стартовый состав «Баварии»: Ульрайх — Киммих, Маи, Хуммельс, Бернат — Дорш, Руди, Толиссо, Шабани, Эвина — Вагнер.
Напомним, что «Бавария» 1 мая в Мадриде проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с "Реалом". В первой игре мюнхенцы уступили со счетом 1:2.