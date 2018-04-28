Ещё
Победителя игры «Слетай на Алтай!» объявили в прямом эфире радио «МИР»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Победителя игры «Слетай на Алтай!» объявили в прямом эфире радио «МИР» 

Мир24 32 минуты назад
В течение трех недель с 9 по 28 апреля на радио «МИР» проводилась игра «Слетай на Алтай!» Трансляция велась в прямом эфире, одновременно на все пояса вещания. Каждый выпуск длился 57 минут, в течение которых слушатели могли не только зарядиться хорошим настроением на весь день, но и принять участие в розыгрыше приза — путевки на отдых для всей семьи в эко-курорт «Марьин Остров».
Чтобы стать участником розыгрыша, слушателю нужно было в прямом эфире правильно ответить на вопрос ведущего. Задаваемые игрокам вопросы касались путешествий, природы и уникальности Алтая, разнообразия животного мира и всего, что с ним связано. Если участник игры отвечал на вопрос правильно, он получал приз — клубную карту резидента с 5% скидкой на отдых в Эко-курорте «Марьин Остров», а также возможность принять участие в финальном розыгрыше главного приза — путевки на отдых на Алтае! Если же ответ давался неверный, слушатель не проходил в финал, но все равно получал приз — карту резидента!
28 апреля среди всех финалистов с помощью генератора случайных чисел был разыгран Главный приз, и победителем стала Елена Дьяконова из города Барнаула. Она получила от радио «МИР» путевку в Эко-курорт «Марьин Остров» для себя и всей семьи! Поздравляем нашу слушательницу и желаем прекрасного отдыха!
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Кубок Стэнли: Овечкину покорился очередной рекорд Фанаты «Ромы» устроили побоище в Ливерпуле Спортдайджест: рекордный переход через Альпы и забег мужчин на шпильках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка52
Кокорин назвал Дзюбу крохобором2
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
Капризов не поможет сборной России
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение