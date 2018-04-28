Победителя игры «Слетай на Алтай!» объявили в прямом эфире радио «МИР»

В течение трех недель с 9 по 28 апреля на радио «МИР» проводилась игра «Слетай на Алтай!» Трансляция велась в прямом эфире, одновременно на все пояса вещания. Каждый выпуск длился 57 минут, в течение которых слушатели могли не только зарядиться хорошим настроением на весь день, но и принять участие в розыгрыше приза — путевки на отдых для всей семьи в эко-курорт «Марьин Остров».

Чтобы стать участником розыгрыша, слушателю нужно было в прямом эфире правильно ответить на вопрос ведущего. Задаваемые игрокам вопросы касались путешествий, природы и уникальности Алтая, разнообразия животного мира и всего, что с ним связано. Если участник игры отвечал на вопрос правильно, он получал приз — клубную карту резидента с 5% скидкой на отдых в Эко-курорте «Марьин Остров», а также возможность принять участие в финальном розыгрыше главного приза — путевки на отдых на Алтае! Если же ответ давался неверный, слушатель не проходил в финал, но все равно получал приз — карту резидента!

28 апреля среди всех финалистов с помощью генератора случайных чисел был разыгран Главный приз, и победителем стала Елена Дьяконова из города Барнаула. Она получила от радио «МИР» путевку в Эко-курорт «Марьин Остров» для себя и всей семьи! Поздравляем нашу слушательницу и желаем прекрасного отдыха!

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