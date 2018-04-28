Антон Миранчук: «Локомотив» позитивно настроен и добьется своего в игре с «Краснодаром»

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты московского «Локомотива» справятся с эмоциями перед матчем чемпионата России с «Краснодаром» и смогут добиться нужного результата. Об этом ТАСС заявил полузащитник железнодорожников Антон Миранчук

"Локомотив" после 27 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице, набрав 57 очков. На втором месте располагается московский ЦСКА с 51 очком, третью строчку занимает столичный "Спартак" с 50 баллами. Если железнодорожники в следующем матче 30 апреля на выезде победят «Краснодар», то досрочно станут чемпионами страны.

Ранее «Локомотив» два матча подряд на своем поле сыграл вничью со счетом 0:0 — против грозненского «Ахмата» (18 апреля) и «Уфы» (22 апреля).

"Давит ли турнирное положение? Понятно, что какие-то моменты в психологии есть, но все ребята опытные и все прекрасно понимают. Я уверен, что мы справимся с эмоциями и добьемся своего. Последние результаты никак на настроение не повлияли, все настроены положительно, позитивно и имеют запал на предстоящий матч", — сказал Миранчук.

"Болельщики и мы все прекрасно понимаем, надеюсь, они нас поддержат, потому что это сейчас очень важно в плане атмосферы и психологии. Все, кто за нас переживал и болел весь сезон, приходите сейчас. Очень приятно играть, когда полный стадион, это нас разгоняет и придает нам сил", — отметил полузащитник.

Пока не думал перейти из футбола в кино

"Атмосфера была рабочая, мы попробовали себя в новой роли, полностью отдавались делу, как и в футболе, так что уверен, что получится круто. Мне кажется, в сериале удалось честно показать футбол, потому что каждый из нас понимает, каково это. Мы сами через подобное прошли, и это передастся зрителю, который поймет, что футбол — это не только какая— то богатая и роскошная жизнь, но и травмы, переживания, эмоции, нервы. Сами пока не думали перейти из футбола в актеры", — отметил Антон Миранчук.