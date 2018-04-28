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«Эспаньол» и «Лас-Пальмас» не выявили победителя
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«Эспаньол» и «Лас-Пальмас» не выявили победителя 

Чемпионат.com 27 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 35-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал на своём поле «Лас-Пальмас». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 1:1.
На 29-й минуте матча в ворота «Эспаньола» был назначен пенальти, который успешно реализовал форвард гостей Хонатан Кальери. Сравнять счёт хозяева смогли ближе к концовке игры. Ответный мяч забил нападающий Херар Морено. Таким образом, «Лас-Пальмас» не может выиграть уже 13-й матч подряд.
«Эспаньол» (40 очка) располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Лас-Пальмас» (22), досрочно лишивший себя прописки в Примере, занимает 19-ю строчку.
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