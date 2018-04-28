В начале июня в Москве пройдет Международный турнир по ментальной арифметике

Международный турнир по ментальной арифметике среди учеников школы «Пифагорка» проводится уже третий год подряд. Цель турнира — популяризация ментальной арифметики как интеллектуального спорта. С помощью упражнений на специальной счетной доске «абакус» дети производят простейшие математические действия (сложение, вычитание, умножение и деление). Постепенно привязка к доске ослабевает, и ребята продолжают наращивать темп в устном счете уже без нее. В результате занятий дети считают быстрее калькулятора, упражнения помогают натренировать нейронные связи головного мозга, развивают скорость и качество мышления, заметно улучшают память и внимание. Для освоения навыков ментальной арифметики не существует преград, по методике может обучаться любой ребенок. Турнир состоится 2 и 3 июня в Москве. В нем примут участие 400 детей в возрасте от 4 до 16 лет. В зависимости от возраста и уровня навыков, ученики покажут свои умения в сложении и вычитании одно-, двух-, трех— и четырехзначных чисел, а также в умножении и делении многозначных чисел (до пяти знаков). Более полную информацию можно узнать на сайте http://pifagorka.com/ Дата турнира: 2-3 июня 2018 года Место проведения: Москва, ООО «ТГК „АЛЬФА“», гостиничный комплекс Измайлово, станция метро «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71, корп. А. Фото предоставлено школой «Пифагорка»