ЦСКА сыграет с «Зенитом» без Дзагоева и Вернблума 

ЦСКА отправился в Санкт-Петербург на матч 28-го тура чемпионата России против ”Зенита” без травмированных полузащитников Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума. Список футболистов, вылетевших на игру, опубликован на официальном сайте ЦСКА.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Георгий Щенников, Марио Фернандес.
Полузащитники: Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.