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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 29 апреля — 2 мая
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 29 апреля — 2 мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
29 апреля
Фотоматериалы:
13:00 — Экологическая акция «Скворечник руками детей».
14:00 — День пожарной охраны в парке «Сокольники».
30 апреля
Фотоматериалы:
12:00 — Рыцарский турнир святого Георгия в Коломенском.
14:00 — Патриотическая акция по созданию масштабных граффити-рисунков активистами ОНФ.
1 мая  Фотоматериалы:
10:00 — Демонстрация профсоюзов в День труда на Красной площади.
11:00 — Шествие и митинг, посвященные Международному Дню солидарности трудящихся.
12:00 — Рыцарский турнир святого Георгия в Коломенском.
15:00 — Открытие летнего сезона в Парке Горького, LaLaGo-парад.
2 мая  Фотоматериалы:
11:00 — Старт международной шоссейной гонки «Пять колец Москвы-2018».
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