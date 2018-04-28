В САО прошел международный чемпионат по мини-футболу среди медиков

В рамках фестиваля «Формула жизни» на стадионе «ВЭБ Арена» 28 апреля состоялся международный турнир по мини-футболу среди медиков. За победу боролись 16 команд. Традиционно в турнире приняли участие и зарубежные гости — медики из Бразилии, Казахстана, Германии и Чехии.

— Наша формула жизни — это приверженность к здоровому времяпрепровождению, стремление к общению, к единению, хорошему настроению, — заявил во время речи перед участниками турнира руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун

Стадион «ВЭБ Арена» расположен по адресу 3-я Песчаная улица, д. 2, стр. 2. (мю)