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В САО прошел международный чемпионат по мини-футболу среди медиков
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В САО прошел международный чемпионат по мини-футболу среди медиков 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В рамках фестиваля «Формула жизни» на стадионе «ВЭБ Арена» 28 апреля состоялся международный турнир по мини-футболу среди медиков. За победу боролись 16 команд. Традиционно в турнире приняли участие и зарубежные гости — медики из Бразилии, Казахстана, Германии и Чехии.
— Наша формула жизни — это приверженность к здоровому времяпрепровождению, стремление к общению, к единению, хорошему настроению, — заявил во время речи перед участниками турнира руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Стадион «ВЭБ Арена» расположен по адресу 3-я Песчаная улица, д. 2, стр. 2. (мю)
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