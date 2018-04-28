Двигайся больше — проживёшь дольше. Как вернуть массовый спорт?

Но со временем хоккейные и футбольные коробки уступили место автостоянкам. А посещение секций для взрослых и детей стало влетать в копеечку.

Устранить перекос

Депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев хорошо помнит те времена, когда каждый двор превращался в спортплощадку, даже если её там не было. Вобьёшь колышки, чтобы обозначить ворота, — и можно играть в футбол. Поставишь столб, приделаешь к нему кольцо — этого достаточно, чтобы провести баскетбольный матч.

«Физкультурная жизнь била ключом. Секции в школах, дворцах культуры были бесплатными: бегай, занимайся волейболом, футболом, баскетболом. Делай, что хочешь, — вспоминает депутат. — В наше прагматичное время очень много зависит от финансирования. Для тех, кто не хочет заниматься профессиональным спортом, а желает просто укрепить здоровье, возможностей стало намного меньше. Обеспеченность массовыми спортивными сооружениями в городе сейчас — 46%. Дело не только в том, что она невысокая. А ещё и в том, что, к сожалению, и посещаемость у них не такая уж и высокая. Привычка заниматься физкультурой и спортом ушла».

Да, конечно, есть множество фитнес-клубов, которые направо и налево продают абонементы. Это тоже хорошо. И всё же не у каждого найдутся деньги, чтобы сразу оплатить полгода или год занятий. Нередко и стоимость одной тренировки оказывается высокой. Геннадий Сторожев уверен, что занятия спортом надо сделать доступными для пермяков с разными доходами. Они должны быть либо бесплатными, либо проводиться по символической цене.

«Это возможно, если устранить перекос, который сложился сейчас в сторону профессиональных клубов. Считаю, что деньги, которые получают клубы, необходимо перераспределять на массовый спорт. И мне нравится, что такая тенденция в крае наметилась, — считает депутат. — Да, эффект будет виден не сразу. Но массовый спорт влечёт за собой физическое и нравственное оздоровление общества. Это здоровье, дисциплина, умение быть верным своим идеалам. Для детей это ещё и прекрасная основа для военно-патриотического воспитания».

Своя команда

В Пермском крае недавно представили интересный проект «Тренер нашего двора». По мнению Геннадия Сторожева, идея удачная, так как помогает привлечь ребят к спорту там, где они живут. Сейчас этим занимаются главным образом энтузиасты.

«Например, жительница Индустриального района Перми организовала детскую хоккейную команду «Айсберг». Она договаривается с тренерами, оплачивая их работу из собственных средств. И вот уже ребята обыгрывают соперников из других спортивных клубов, — рассказывает Геннадий Сторожев. — Вот почему всё легло на её плечи? В районах есть ТОС, администрация районов, депутаты. Возможно, даже специальная программа не нужна — достаточно использовать все силы и её поддержать? Слабое место проекта «Тренер нашего двора», на мой взгляд, то, что финансирование идёт за счёт грантов. Но вы же понимаете, что сегодня грант есть, завтра нет. А массовый спорт достигает эффекта, только если его развивать системно».

И всё же депутат считает, что одними деньгами и программами ситуацию не исправить. Необходимо много работать над пропагандой здорового образа жизни.