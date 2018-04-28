«Почта России» будет проверять содержимое посылок ростовчан

С первого мая жители Ростова и других городов, где проходит чемпионат мира по футболу, будут упаковывать посылки в почтовом отделении так, чтобы сотрудники видели содержимое. Эта мера связана с вопросами безопасности, она будет действовать до 25 июля.

— С 1 мая по 25 июля прием посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса, адресованных в Ростовскую область, осуществляется с обязательной проверкой вложения. Это делается для того, чтобы не пересылали запрещенные предметы и вещества, — прокомментировали в пресс-службе «Почты России».

В ведомстве пояснили, что это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий.