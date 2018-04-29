Эксперты не сомневаются, что «Спартак» выиграет у «Амкара» в Перми

Букмекеры назвали фаворита матча 28-го тура РФПЛ «Амкар» — «Спартак» , который состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Аналитики считают «Спартак» фаворитом. Ставки на победу красно-белых принимаются с коэффициентом 1.70. На победу «Амкара» можно поставить за 5.25, на ничью — за 3.40.

Поставить на победу красно-белых по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.70.

Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.91. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.90.

Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.95, тотал меньше данного значения котируется за 1.75.

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