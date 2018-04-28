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«Железные» леди из Тимирязевки завоевали бронзу на студенческих играх
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«Железные» леди из Тимирязевки завоевали бронзу на студенческих играх 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Бронзу на ХХХ Московских студенческих спортивных играх по классическому пауэрлифтингу и жиму штанги лежа завоевали студентки Тимирязевки. Соревнования прошли в спортивном зале Московского политехнического университета. Всего в них приняли участие 33 студенческие команды.
— От Тимирязевки участвовали девять юношей и шесть девушек. Удача улыбнулась последним. Сборная в общекомандном зачете в жиме штанги лежа и пауэрлифтинге завоевала третье место, — рассказала представитель вуза Ирина Батуева.
По словам тренера Сергея Олейника, лучший результат показала студентка 202-й группы факультета зоотехнии и биологии Александра Маслова. По итогам соревнований ее наградили серебряной медалью. (мю)
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