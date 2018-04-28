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В Челябинске для юных хоккеистов отлили фигурки из чугуна
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В Челябинске для юных хоккеистов отлили фигурки из чугуна 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинской области победителей и призеров юниорском чемпионате мира по хоккею наградят чугунными миниатюрами хоккеистов. Статуэтки изготовили мастера Каслинского завода архитектурно-художественного литья. Подарочные мини-скульптуры вручат уже завтра, 29 апреля. Сувениры получат также именитые гости соревнований.
— Для нас большая честь отливать скульптуру для мирового первенства, которое впервые проходит в нашем регионе. Хоккейную тематику в каслинском литье мы намерены развивать и в дальнейшем, — пояснил генеральный директор ООО «КЗАХЛ» Владимир Киселев.
Всего подготовили шесть типов фигурок. Из них четыре взяты из имеющегося ассортимента завода, например, олицетворение советского дворового хоккея — юный вратарь, сделанный в 1973 году Александром Чиркиным. Еще два вида хоккейных скульптур отлили специально для Чемпионата-2018. Над ними работали мастера, тесно сотрудничающие с Каслинским заводом, Ярослав Барков из Санкт-Петербурга и Наталия Муромская из Москвы.
Напомним, что Чемпионат мира по хоккею среди юниоров начался 18 апреля и проходил в Челябинске и Магнитогорске. В двух городах матчи посетили более 128 000 зрителей.
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