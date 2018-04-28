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Конте: «Сейчас подходящий момент, чтобы предоставить Кэхиллу возможность играть чаще»
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Конте: «Сейчас подходящий момент, чтобы предоставить Кэхиллу возможность играть чаще» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал нестабильное положение в клубе защитника Гари Кэхилла.
"Речь идет о важном игроке для «Челси» и сборной Англии. Он обладает большим опытом. Сейчас он выступает в центре обороны, и я думаю, что он играет очень хорошо. Ему необходимо продолжать в том же духе. Сейчас подходящий момент, чтобы предоставить Гари возможность играть чаще. Он заслуживает этого.
У меня есть возможность использовать ротацию в случае с тремя центральными защитниками и постараться принимать наилучшее решения от игры к игре. Кристенсен проводит важный сезон, свой первый сезон в «Челси» под таким давлением.
Кэхилл играл в больших турнирах. Я очень уважаю Гарета Саутгейта. Он должен принять оптимальное решение для национальной команды", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».
В активе Кэхилла 24 матча в АПЛ в текущем сезоне. В трех из последних семи туров англичанин оставался на скамейке запасных. Это были матчи против "Манчестер Юнайтед" (1:2), «Манчестер Сити» (0:1) и «Тоттенхэма» (1:3).
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