«Эспаньол» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью

«Эспаньол» и «Лас-Пальмас» в матче 35-го тура чемпионата Испании сыграли вничью со счетом 1:1.

Чемпионат Испании

Лига 1 35-й тур "Эспаньол" — «Лас-Пальмас» — 1:1 (0:1)

Голы: Кальери, 29 — с пенальти (0:1). Морено, 76 (1:1).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Мишел (Агиррегарай, 75), Гальвес, Ксимо Наварро, Дани Кастельяно, Аквилани (Тана, 79), Гомес, Эзекиль (Хайро, 69), Кальери, Хиль, Этебо.

Предупреждения: Виктор Санчес, 22. Вила, 25. Кальери, 27. Этебо, 35. Гомес, 79. Дани Кастельяно, 90+2.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

28 апреля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «RCDE Stadium (Power8 Stadium)».