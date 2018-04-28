«Эспаньол» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью 

«Эспаньол» и «Лас-Пальмас» в матче 35-го тура чемпионата Испании сыграли вничью со счетом 1:1.
Чемпионат Испании
Лига 1 35-й тур "Эспаньол" — «Лас-Пальмас» — 1:1 (0:1)
Голы: Кальери, 29 — с пенальти (0:1). Морено, 76 (1:1).
"Эспаньол": Пау Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро (Леу Баптистан, 67), Виктор Санчес (Рока, 58), Дардер, Мелендо (Хурадо, 80), Серхио Гарсия, Морено.
"Лас-Пальмас": Чичисола, Мишел (Агиррегарай, 75), Гальвес, Ксимо Наварро, Дани Кастельяно, Аквилани (Тана, 79), Гомес, Эзекиль (Хайро, 69), Кальери, Хиль, Этебо.
Предупреждения: Виктор Санчес, 22. Вила, 25. Кальери, 27. Этебо, 35. Гомес, 79. Дани Кастельяно, 90+2.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
28 апреля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «RCDE Stadium (Power8 Stadium)».