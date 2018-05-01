Игорь Чугайнов: У «Енисея» нет запаса прочности

До завершения чемпионата ФНЛ осталось всего ничего — три тура. Но интриг хоть отбавляй! «ССФ» обсудил их с Игорем Чугайновым , который ранее тренировал в первом дивизионе «Торпедо», «Сокол», а в текущем сезоне — курский «Авангард».

КТО НАПРЯМУЮ ВЫЙДЕТ В РФПЛ?

Шансы «Енисея», «Оренбурга» и «Крыльев Советов» примерно одинаковы, но на данный момент более качественную игру показывают уральцы и самарцы. У красноярцев, несмотря на планомерный набор очков, случаются матчи, в которых они смотрятся недостаточно убедительно для коллектива, претендующего на выход в премьер-лигу. «Енисей» уступает аутсайдерам, а если одерживает победы, то со скрежетом. Необходимого запаса прочности у команды нет. У «Оренбурга» и «Крыльев» лучше поставлена игра, оба клуба укомплектованы опытными футболистами.

КТО СЫГРАЕТ В СТЫКОВЫХ МАТЧАХ?

Помимо «Енисея» здесь два кандидата — «Балтика» и «Тамбов», у которых примерно равные шансы попасть в четверку. И тем и другим недостает стабильности. Кто на самом финише предстанет более сплоченной командой, сохранит внутренний стержень, тот и окажется выше. Конечно, по инфраструктуре калининградцы превосходят конкурентов. На днях разговаривал с Игорем Черевченко (главным тренером «Балтики». — Прим. ред.), он отметил, что с переездом на новый стадион посещаемость сильно возросла. Но в дополнение к арене нужна и хорошая игра. Думаю, сейчас с этим будет порядок.

КТО БУДЕТ ФАВОРИТОМ В «СТЫКАХ»?

Небольшое преимущество есть у команд РФПЛ. Но здесь прогнозировать сложно. Год назад «СКА-Хабаровск» обыграл явного фаворита «Оренбург». У тех же «Балтики» и «Енисея» мотивация будет очень высокой, это в некоторой степени нивелирует отставание в классе.

КАКИЕ КЛУБЫ ВЫЛЕТЯТ В ПФЛ?

«Факел» уже не поднимется с последнего места. Скорее всего, компанию ему составит «Зенит-2». Питерцы в предыдущие два сезона совершали финишный спурт, сохраняя прописку, но сейчас ситуация гораздо сложнее. Наверняка вылетит и «Олимпиец», во второй части турнира выступающий ни шатко ни валко. Не радужный прогноз в отношении «Томи» и «Тюмени», у которой очень сложный календарь. У «Луча-Энергии» он легче, владивостокцы останутся в ФНЛ.

КТО МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ФНЛ?

Говорят, таким клубом будет «Арарат», рассматривающий вариант переезда в Армению. Не все понятно и с зоной «Юг»: слышал, что нынешний лидер «Афипс» не планирует повышение в классе. Кроме того, несколько команд ФНЛ имеют финансовые трудности, не исключено их снятие. В нашем футболе всякое возможно, спортивный принцип не всегда гарантирует результат. Ходят слухи и о том, что некоторые представители РФПЛ, вылетев, рискуют или прекратить существование, или, как «Торпедо», проследовать во второй дивизион.

НУЖНО ЛИ ДЕЛИТЬ ФНЛ НА ТРИ ЗОНЫ — «ЗАПАД», «ЦЕНТР», «ВОСТОК»?

Не вижу смысла в предложении Валерия Газзаева . От Уральских гор до Сахалина очень мало профессиональных клубов. Что мы там еще будем дробить? Хотим совсем похоронить наш футбол? К тому же из Владивостока до Барнаула все равно приходится лететь через Москву. У нас одна страна, не надо ничего делить. На Дальнем Востоке люди хотят не только рыбу ловить, но и видеть команды с именем, а они базируются в европейской части.

КТО ВЫИГРАЕТ ГОНКУ БОМБАРДИРОВ?

Андрей Козлов , перейдя зимой из «Енисея» в «Оренбург», перестал забивать. Его зенитовский тезка Панюков весной тоже не слишком результативен. К тому же у питерцев сложный календарь, им будет очень тяжело выбраться из подвала таблицы. В любом случае у Панюкова (14 мячей) хорошие шансы обогнать Козлова (15).

«АВАНГАРД» ВОЗЬМЕТ КУБОК РОССИИ?

18 апреля. Полуфинал Кубка России «Авангард» — «Шинник» — 1:0. Курский клуб празднует историческое достижение. Фото ФК «Авангард»

Для игроков команды матч с «Тосно» — главный в жизни. Куряне станут целенаправленно готовиться в этому поединку и, считаю, будут мотивированы лучше соперника (хотя уже по случаю выхода в финал вправе прикрутить на своем стадионе гранитную плиту). Тосненцы, конечно, мастеровитее, мы встречались с ними на сборах. Но клуб еще не решил задачу в чемпионате и вынужден работать на два фронта. А это отнимает немало сил. Шансы на победу — 50 на 50.

ТРЕНЕР СЕЗОНА

Я бы выбирал между Владимиром Федотовым из «Оренбурга» и наставником «Крыльев» Андреем Тихоновым . Сужу по футболу, который они прививают своим командам. Чей клуб в итоге займет первое место, тот и должен быть признан лучшим.

ИГРОК СЕЗОНА

Отмечу Сергея Корниленко . Во многом благодаря ветерану «Крылья» идут наверху. Ярко играет форвард «Енисея» Марко Обрадович . Своими голами паренек принес команде много важных очков, но он пришел только в середине чемпионата.

РАЗОЧАРОВАНИЕ СЕЗОНА

«Факел». В ФНЛ он раньше считался крепким клубом. Воронеж — футбольный город с населением более миллиона человек, и его представитель должен выступать как минимум в первом дивизионе. Искренне жаль, когда такие команды вылетают во второй.

НЕОЖИДАННАЯ ОТСТАВКА