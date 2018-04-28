Председатель профсоюза игроков КХЛ переизбран на новый срок

Исполнительный директор профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игорь Терешин рассказал об итогам шестого съезда, который прошел в Москве. По его словам глава профсоюза Андрей Коваленко был переизбран на повый пятилетний срок.

"Коваленко единогласно переизбран главой профсоюза на новый пятилетний срок", — цитирует Терешина ТАСС

Коваленко стал председателем профсоюза игроков КХЛ в 2008 году.

Ранее стало известно, что хоккейный клуб «Лада» задолжал игрокам и контрагентам около 140 млн рублей.