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Председатель профсоюза игроков КХЛ переизбран на новый срок
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Председатель профсоюза игроков КХЛ переизбран на новый срок 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Исполнительный директор профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игорь Терешин рассказал об итогам шестого съезда, который прошел в Москве. По его словам глава профсоюза Андрей Коваленко был переизбран на повый пятилетний срок.
"Коваленко единогласно переизбран главой профсоюза на новый пятилетний срок", — цитирует Терешина ТАСС.
Коваленко стал председателем профсоюза игроков КХЛ в 2008 году.
Ранее стало известно, что хоккейный клуб «Лада» задолжал игрокам и контрагентам около 140 млн рублей.
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