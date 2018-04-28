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«Самара Арену» освятили перед первым тестовым матчем
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«Самара Арену» освятили перед первым тестовым матчем 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Самарской митрополии освятил «Самара Арену», построенную к чемпионату мира — 2018. Сегодня на стадионе в рамках первенства ФНЛ пройдёт первый тестовый матч — «Крылья Советов» — «Факел». Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий освятил стадион за несколько часов до игры. Накануне строители «Самара Арены» получили разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Вместимость стадиона — 45 тысяч человек.
Чемпионат мира — 2018 будет проходить в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» SMR2018.
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