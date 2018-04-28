«Самара Арену» освятили перед первым тестовым матчем

Глава Самарской митрополии освятил «Самара Арену», построенную к чемпионату мира — 2018. Сегодня на стадионе в рамках первенства ФНЛ пройдёт первый тестовый матч — «Крылья Советов» — «Факел». Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий освятил стадион за несколько часов до игры. Накануне строители «Самара Арены» получили разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Вместимость стадиона — 45 тысяч человек.

Чемпионат мира — 2018 будет проходить в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» SMR2018.