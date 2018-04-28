Все — в спорт! Как жителей собираются привлекать к занятиям физкультурой?

Тревожная ситуация складывается и с подрастающим поколением, физическая подготовка (а вместе с ней и здоровье) которого часто оставляет желать лучшего. Так, в 2017 г. почти 44% из заявившихся на сдачу ГТО 11-классников не справились с выполнением нормативов. Причём мальчики сдают испытания заметно хуже девочек. А ведь это парни на пороге призывного возраста.

«Если судить по результатам ГТО, ребята отстают от девочек по таким показателям, как сила, выносливость, быстрота и гибкость», — говорит директор краевого Колледжа олимпийского резерва Светлана Гончарова

Какие проекты?

В общем, налицо реальная проблема. И решать её нужно комплексно — подтягивать общест­венную и школьную спортивную инфраструктуру, мотивировать наших граждан к занятиям спортом и физкультурой, стимулировать тренеров к работе с жителями. Краевой Минспорт ставит задачу довести к 2020 году число прикамцев, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 40%.

Для этого сейчас запускают сразу три проекта — «Школьный спортивный клуб» (ШСК), «Тренер нашего двора» и «Мы выбираем спорт!».

Например, в рамках проекта ШСК на краевых соревнованиях будут определять лучшие городские и сельские спортклубы в четырёх возрастных категориях. Каждый год гранты на развитие будут получать 24 лучших школьных клуба: победители — по 250 тысяч рублей, призёры — по 150 и 100 тысяч рублей. По похожему принципу выстроен и проект «Тренер нашего двора», только здесь определят лучшие дворовые команды по разным дисциплинам. Победителей ждут 137,5 тысячи рублей, призёров — 96 тысяч рублей и 60 тысяч рублей. По условиям не менее 50% гранта должны потратить на инвентарь, а «призовые» тренеру не должны превысить половину от полученной суммы.

Также с марта этого года в крае запустили проект развития массового спорта. Его участниками стали десять школ, в том числе шесть пермских. Они получат субсидии из бюджета региона на проведение занятий и спортивных меро­приятий. Часть этих средств пойдёт на дополнительную оплату труда тренеров. Проект предполагает проведение спартакиад, школьных и дворовых «спортивных лиг» по базовым для всех участников и наиболее популярным дополнительным видам.

Что построят в Перми?

По данным администрации Перми, сегодня в краевой столице более-менее регулярно занимаются физкультурой и спортом около 327 тысяч человек. Городские власти хотят довести число пермяков, ведущих активный спортивный образ жизни, до 389 тысяч. Задача, скажем прямо, непростая.

Один из шагов — развитие мультифункциональной платформы «Умный спорт». По задумке властей города интернет-портал должен стать связующим звеном между жителями и спортивными учреждениями, организациями, которые предоставляют различные услуги в этой сфере. Также на этой площадке каждый сможет создать личный кабинет, в котором будет вести учёт своих тренировок, планировать занятия, отслеживать динамику результатов. На сайте планируют публиковать анонсы спортивных событий в Перми и крае.

На последнем заседании гордумы депутаты в первом чтении утвердили Программу комплексного развития социальной инфраструктуры на 2018-2022 гг. Она предполагает в том числе строительство в Перми семи спортивных площадок, двух бассейнов (хоть что-то, если учесть огромный дефицит и доступность современных бассейнов в городе), трёх ФОКов и двух спортивных баз.