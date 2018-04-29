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Ветеран ЦСКА посчитал ничью с «Зенитом» хорошей и боевой
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Ветеран ЦСКА посчитал ничью с «Зенитом» хорошей и боевой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал матч своей бывшей команды против "Зенита" в 28-м туре чемпионата России. Слова эксперта приводит Russfotball.info.
"Понравилось увиденное в исполнении обеих сторон. «Армейцы» выглядели предпочтительней, но самый опасный момент в матче был у хозяев поля, когда Игорь Акинфеев спас от неминуемого гола. У наших тоже были моменты, например, удар Константина Кучаева, когда мяч прошел в сантиметрах от штанги.
Но других явно голевых эпизодов у ворот питерцев больше и не было. В целом, ЦСКА неплохо держал мяч, каждый работал в полную силу и не берёг себя, сражались все ребята. Это хорошая, боевая ничья", — сказал Пономарев.
Матч «Зенит» — ЦСКА завершился со счетом 0:0.
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