«Ливерпуль» и «Сток Сити» разошлись миром

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» принимал на своём поле «Сток Сити». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 0:0.

«Ливерпуль» (72 очка) располагается на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Сток Сити» (30) поднялся на 18-е место.

Следующую встречу в рамках чемпионата Англии «Ливерпуль» проведёт на выезде с лондонским «Челси». «Сток Сити» на домашнем стадионе также примет клуб из Лондона. Гостем в Сток-он-Тренте станет «Кристал Пэлас».