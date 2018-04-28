Руководитель «Ассоциации Десница» высоко оценил уровень оснащенности «Самара Арены» для инвалидов

«Сегодня первый тестовый матч, как и должно быть. И сейчас идет проверка. Задача этого первого матча для людей на колясках — посмотреть возможности стадиона, свои возможности. Первое впечатление — очень здорово! Во всяком случае, все зрители-колясочники в восторге от стадиона. Поле видно как на ладони», — рассказал Печерских.

Что касается вопросов доступности, руководитель «Ассоциации Десница» отметил, что довезли их очень комфортно на автобусе, внутри стадиона проблем нет. «Тут абсолютно все доступно. Но есть некоторые недоработки: на подиумах необходимо предусмотреть небольшие ограждения, чтобы человек не мог скатиться. А все остальное хорошо», — резюмировал Евгений Печерских.

По его словам, на второй тестовый матч, который состоится 6 мая на стадионе «Самара Арена», приедут уже порядка 100 инвалидов-колясочников.