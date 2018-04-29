Стали известны первые три номера на предстоящем драфте новичков НХЛ

Клубы «Баффало», «Каролина» и «Монреаль» получили первые три номера на предстоящем драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который состоится в июне в Далласе. Об этом сообщает ТАСС.

Очередность выбора первых трех драфт-пиков была определена специальной лотереей между всеми командами, не попавшими в плей-офф. Лотерея была составлена с учетом выступлений команда в минувшем регулярном чемпионате НХЛ. «Баффало» перед розыгрышем имел самый высокий процент на выбор под первым номером драфта — 18,5%. Окончательный порядок будет определен во втором перерыве матча четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Сан-Хосе», где после первого периода со счетом 1:0 ведет «Вегас».

Выборы драфта с четвертого места выглядят следующим образом: под четвертым номером на драфте будет выбирать «Оттава», пятым — «Аризона», шестым — «Детройт», седьмым — «Ванкувер», восьмым — «Чикаго», девятым — «Нью-Йорк Рейнджерс», десятым — «Эдмонтон». В прошлом году первый номер был у «Нью-Джерси», который выбрал швейцарца Нико Хишира.