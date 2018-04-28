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Коннор Хеллебак: Не считаю, что провел какой-то необычный матч
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Коннор Хеллебак: Не считаю, что провел какой-то необычный матч 

Советский спорт 1 час назад
— Считаю ли я, что провел какой-то необычный матч? Ну что вы, нет. При этом играли так, что позволяли мне видеть броски. Я просто делал свою работу. И это результат выступления всей команды.
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То, что в первом периоде мы уступили по броскам (4-20), но вели по счету (1:0)? Такое бывает. Но не будем делать далеко идущие выводы. Мы играем против очень сильного клуба, и эта серия обещает стать долгой. То, что у меня нет кубкового опыта, вообще не беспокоит. «Виннипег» — прекрасная организация, для нас делают все. И весь вопрос в том, как я подготовлюсь к плей-офф, в какой буду форме, — приводит слова Хеллебака официальный сайт НХЛ.
Отметим, что голкипер «Джетс» в этой встрече отразил 47 бросков игроков «Предаторз».
Добавим, что второй матч серии пройдет 30 апреля в Нэшвилле.
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