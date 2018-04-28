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Главный тренер футбольной «Томи» Петраков подал в отставку
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Главный тренер футбольной «Томи» Петраков подал в отставку 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: ТАСС
ТОМСК, 28 апреля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Томь» (Томск) Валерий Петраков подал в отставку. Об этом он сообщил в субботу на пресс-конференции после поражения от «Зенита-2».
В субботу «Томь» на своем поле уступила команде из Санкт-Петербурга в матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со счетом 1:2.
"Я обсудил с руководством клуба, со спортивным директором и принял это решение. Надеюсь, что это как— то всколыхнет команду", — сказал Петраков.
После 35 матчей «Томь» с 34 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. Петраков возглавлял «Томь» с апреля 2016 года.
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