Главный тренер футбольной «Томи» Петраков подал в отставку

ТОМСК, 28 апреля. / ТАСС /. Главный тренер футбольного клуба «Томь» (Томск) Валерий Петраков подал в отставку. Об этом он сообщил в субботу на пресс-конференции после поражения от «Зенита-2».

В субботу «Томь» на своем поле уступила команде из Санкт-Петербурга в матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со счетом 1:2.

"Я обсудил с руководством клуба, со спортивным директором и принял это решение. Надеюсь, что это как— то всколыхнет команду", — сказал Петраков.

После 35 матчей «Томь» с 34 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. Петраков возглавлял «Томь» с апреля 2016 года.