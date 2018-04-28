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Организаторы ЧМ-2018 превратили Нижний Новогород в «Новгодор»
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Организаторы ЧМ-2018 превратили Нижний Новогород в «Новгодор» 

LiveSport.Ru 21 минуту назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Подготовка к чемпионату мира по футболу, который через полтора месяца стартует в России, не обходится без большого количество курьезов
Журналист Дмитрий Блинников 28 апреля опубликовал в твиттере фотографию из нижегородского аэропорта «Стригино».
На снимке видно баннер в зоне выдачи багажа, размещенный в преддверии мундиаля, который гласит «Добро пожаловать в Нижний Новгодор».
BREAKING: FIFA приняла решение перенести матчи мундиаля в новый город! В НИЖНИЙ НОВГОДОР pic.twitter.com/eiSyLWWNUU— dmitriy blinnikov (@discojournalist) 28 апреля 2018 г.
Нетрудно заметить, что «Новгодор» звучит похоже на «Мордор» — топоним из саги «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина, владения злодея Саурона, страну вселенского зла, невыносимых мук и вечного ужаса.
В Новгодор туда и обратно (Не изданное. Дж. Р. Р. Толкин)— Юрий Тюмин (@tyumin_com) 28 апреля 2018 г.
Это не первый курьез, связанные с Нижним Новгородом: в официальном буклете, выпущенном к ЧМ-2018, справка о городе сопровождается фотографиями Великого Новгорода.
Страница из официального буклета к Чемпионату мира по футболу в России. Распространяется по всему миру, между прочем. Безуспешно туристы будут искать в Нижнем Новгороде расположенный на картинке кремль — криворукие дизайнеры перепутали Нижний Новгород и Великий Новгород pic.twitter.com/mbQE3HyJvQ— BigPicture.ru (@bigpictureru) 26 апреля 2018 г.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Футбольные матчи будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Самаре, Саранске, Волгограде, Калининграде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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