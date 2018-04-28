Вологодские хоккеисты «разбили» противников из Рыбинска

Наши хоккеисты выступают в турнире «Кубок Победы», который сейчас проходит в областной столице. Очередной матч ребята провели сегодня на площадке Ледовой арены с соперниками из Рыбинска.

Вологжане обыграли противников с разгромным счётом. 18 раз юные спортсмены из областной столицы поразили ворота рыбинцев, в ответ пропустили лишь одну шайбу. Итог встречи 18:1 в пользу ХК «Вологда».

Следующий матч вологжане проведут с командой из Ярославля. Спортсмены, преодолевшие этап play-off, выйдут в финал «Кубка Победы». За золото хоккеисты сразятся уже завтра в «Ледовом дворце» в 12 часов.

Добавим, соревнования, посвященные предстоящему Дню Победы, стартовали накануне. Всего в турнире принимают участие 8 юношеских команд из Вологодской, Ярославской, Архангельской областей, Республики Коми и Пермского края.