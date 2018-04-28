В Россельхознадзоре прокомментировали информацию о задержании судна с щенками в порту Находку

Решения о запрете на ввоз щенков из Кореи и задержании судна были приняты таможенными органами.

В связи с недостоверной информацией, изложенной в средствах массовой информации, относительно задержания Россельхознадзором прибывшего из Кореи судна, на котором находятся три щенка, пресс-служба ведомства выступила с разъяснением.

В соответствии со ст. 22 федерального закона от 13.07.2015 №212-ФЗ «О создании свободного порта Владивосток» государственный ветеринарный контроль при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пунктах пропуска свободного порта Владивосток (в который входит также порт Находка ) осуществляется таможенными органами.

Согласно данному федеральному закону запрет на ввоз щенков из Кореи и решение о задержании судна были приняты таможенными органами.

При этом стоит отметить, что официальной информации от таможенных органов Дальневосточного таможенного управления в адрес территориального управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по имеющемуся факту запрета ввоза товаров и животных не поступало.

На основании вышеизложенного и в связи с тем, что Россельхознадзор не осуществляет при ввозе государственный ветеринарный контроль в пунктах пропуска свободного порта Владивосток, уполномоченным лицом по принятию решения о ввозе животных является таможенный орган.

Средства массовой информации просят трактовать информацию в рамках действующего законодательства Российской Федерации и полномочий федеральных органов исполнительной власти при пропуске товаров и животных в пунктах пропуска на государственной границе.