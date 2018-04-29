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Юные спортсменки из Приморья взяли золото на Первенстве России по кикбоксингу
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Юные спортсменки из Приморья взяли золото на Первенстве России по кикбоксингу 

Primpress 20 минут назад
Фото: Primpress
Две спортсменки из Приморья стали обладательницами золотых наград по результатам Чемпионата и Первенства России по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт. Турнир проходил в Ульяновке с 23 по 27 апреля, сообщает PRIMPRESS.
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