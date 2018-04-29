Юные спортсменки из Приморья взяли золото на Первенстве России по кикбоксингу

Две спортсменки из Приморья стали обладательницами золотых наград по результатам Чемпионата и Первенства России по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт. Турнир проходил в Ульяновке с 23 по 27 апреля, сообщает PRIMPRESS.