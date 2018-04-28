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Нигматуллин оценил работу Мусаева на посту главного тренера «Краснодара»
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Нигматуллин оценил работу Мусаева на посту главного тренера «Краснодара» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил назначение Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара».
"Мусаева назначили именно сейчас, чтобы он сумел адаптироваться к премьер-лиге, привыкнуть к команде, сработаться с ней, — цитирует Нигматуллина газета «Известия». — Не думаю, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий каждый день стучит новому тренеру по затылку со словами: «Хочу в Лигу чемпионов».
Если Мусаеву это удастся, он будет героем, а если нет, то, уверен, никто ничего плохого ему не скажет".
Матч «Краснодара» и «Локомотива» пройдет в Краснодаре 30 апреля.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» покажет возможный чемпионский матч с «Краснодаром» на своей арене.
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