Нигматуллин оценил работу Мусаева на посту главного тренера «Краснодара»

"Мусаева назначили именно сейчас, чтобы он сумел адаптироваться к премьер-лиге, привыкнуть к команде, сработаться с ней, — цитирует Нигматуллина газета «Известия» . — Не думаю, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий каждый день стучит новому тренеру по затылку со словами: «Хочу в Лигу чемпионов».

Если Мусаеву это удастся, он будет героем, а если нет, то, уверен, никто ничего плохого ему не скажет".

Матч «Краснодара» и «Локомотива» пройдет в Краснодаре 30 апреля.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» покажет возможный чемпионский матч с «Краснодаром» на своей арене.