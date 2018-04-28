Ещё
Сергей Войтенко уверен в победе «Крыльев Советов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Войтенко уверен в победе «Крыльев Советов» 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Посол ЧМ-2018 от Самары, знаменитый баянист Сергей Войтенко считает, что «Крылья Советов» одержат победу в сегодняшнем матче. За несколько минут до начала матча 35 тура национального первенства Сергей Войтенко дал интервью журналистам. Он рассказал о том, что обязательно будет следить за игрой «Крыльев Советов» и воронежского «Факела». Знаменитый баянист делает ставку на самарскую команду. Сергей Войтенко также рассказал, что однозначно посетит игру между командами России и Уругвая. «Я не могу пропустить такой матч — это же мировое событие», — рассказал посол ЧМ-2018. Сергей Войтенко отметил, что был поражен масштабами стадиона «Самара Арена»: «Когда строительство шло, мне казалось, что он гораздо меньше».
Фото: ТРК «Губерния»
ТРК Губерния: последние новости
Стадион "Самара Арена" получил разрешение на ввод в эксплуатацию Первые посетители "Самара Арены" отметили серьезный контроль на стадионе В список вещей, запрещенных к проносу на "Самара Арену", вошли селфи-палки и еда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-809
Умерла 15-летняя российская сноубордистка55
Кокорин назвал Дзюбу крохобором11
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского10
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение