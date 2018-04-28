Сергей Войтенко уверен в победе «Крыльев Советов» 

Посол ЧМ-2018 от Самары, знаменитый баянист Сергей Войтенко считает, что «Крылья Советов» одержат победу в сегодняшнем матче. За несколько минут до начала матча 35 тура национального первенства Сергей Войтенко дал интервью журналистам. Он рассказал о том, что обязательно будет следить за игрой «Крыльев Советов» и воронежского «Факела». Знаменитый баянист делает ставку на самарскую команду. Сергей Войтенко также рассказал, что однозначно посетит игру между командами России и Уругвая. «Я не могу пропустить такой матч — это же мировое событие», — рассказал посол ЧМ-2018. Сергей Войтенко отметил, что был поражен масштабами стадиона «Самара Арена»: «Когда строительство шло, мне казалось, что он гораздо меньше».
Фото: ТРК «Губерния»