Владимир Драчев: Наша сборная распущена по домам, что вообще происходит?

В четверг Союз биатлонистов России завершил прием заявок от тренеров для работы со сборными командами в новом олимпийском цикле. Заявки поступили от 32 человек.

С просьбой прокомментировать процесс формирования нового тренерского штаба мы обратились к Владимиру Драчеву . В марте этого года он вошел в состав экспертной комиссии, специально созданной для того, чтобы сделать вышеупомянутный процесс максимально эффективным.

— Да, завершился прием заявок, 32 человека. Однако несколько удивительно для меня было, что члены комиссии, в которую я вхожу, узнали об этом из прессы, но не это главное. Главное, что сборная команда сейчас повисла между небом и землей и, как ни горько это констатировать, распущена по домам.

— То есть комиссия была создана для галочки? — Смотрите сами. Согласно решению тренерского совета мы должны были собраться в апреле, но до сих пор ни разу не собиралась и едва ли соберемся вообще до 18 числа — дня отчетно-выборной Конференции. Собственно, ничего удивительного в том нет — не могут представители из разных городов (Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Тюмень, Чайковский) взять и собраться в одном месте. То есть могут, конечно, но это требует времени и определенных затрат.

— Ну это же изначально было понятно, что подобную комиссию так просто не собрать. — Верно. Но ничего такого на Совете не проговаривалось и не решалось, из чего нетрудно сделать вывод — все это действительно делалось лишь для галочки. А ведь вопрос идет о национальной сборной и планах на новый сезон олимпийский цикл в целом!

— Когда же в нашем биатлоне научатся договариваться и работать действительно эффективно? — Ну вот эта ситуация — ярчайшая, на мой взгляд, иллюстрация эффективности работы всего СБР! Как теперь будет приниматься решение о тренерском штабе сборной — вопрос? Смею предположить, что все будет решаться на Конференции (в лучшем случае на следующий день), на бегу — ведь списки тренеров и составов на централизованную подготовку должны быть поданы в Минспорта не позже 30 мая. О каком серьезном рассмотрении программ и кандидатур в таких условиях может идти речь? Неудивительно, что многие серьезные специалисты (знаю об этом из личных разговоров с ними) вообще не подавали заявок, резонно рассудив — придет новый президент СБР, соберется новый состав руководящих органов, вот с ними и стоит разговаривать.

— В других федерациях выборы уже давно прошли, что ваши-то так затянули? — Я именно по этой причине призывал провести выборы Президента СБР как можно раньше — чтобы не превращать серьезный конкурс в формальное мероприятие, а определиться с кандидатурами тренеров еще в апреле. У нас сборная сейчас не в лидерах мирового биатлона. И в СБР об этом прекрасно знают, но допускают — чтобы тренерский конкурс (а речь ведь идет, в буквальном смысле, о реанимации сборной команды страны) проводился в таких условиях!

— Почему вас тревожит ситуация о роспуске команды — это же естественно, сезон закончился, все разъехались, а вы пока решайте свои административные задачи. — Традиционно в мае сборная команда проходила восстановительные сборы. Как спортсмен знаю — насколько это серьезный этап подготовки к сезону. В командах много молодых спортсменов, не имеющих серьезного опыта эффективного восстановления — для них этот сбор особенно важен. В последние годы местом таких сборов является Белокуриха — уникальное место в Алтайском крае, где есть все условия для сборов: построены трассы и стрельбища, в санатории «Россия» имеются самое современное медицинское оборудование, а великолепные природные условия для восстановления спортсменов! Отправляться туда надо в начале мая. Будет в этом году у наших сборных восстановительный сбор? Конечно же, нет! Некому вести туда спортсменов. Все то время, пока будет идти «политическая борьба» спортсмены будут предоставлены самим себе.

— А в июне… — А в июне, извините, уже не восстанавливаться — уже начнется другой этап работы. Вот такое у нас поучается начало нового олимпийского цикла! Подобная ситуация еще раз укрепляет меня и мою команду в решимости подвергнуть СБР самой серьезной реформе.