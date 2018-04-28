Реконструированный гребной канал «Дон» открылся в Ростове-на-Дону в преддверии ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. / ТАСС /. Гребной канал «Дон» возле нового стадиона «Ростов-Арена», построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, открылся в субботу после реконструкции, передает корр. ТАСС с места событий.

"Накануне чемпионата мы много делаем важных открытий, в том числе таких объектов, как сегодня — гребной канал «Дон». Всему этому мощным импульсом послужил чемпионат мира, город получил массу спортивных объектов. Здесь появился роллердром, беговая дорожка, велодорожка, все это будет служить людям и как наследие после ЧМ-2018. Сегодня гребной канал соответствует международным стандартам", — сказал глава администрации города Виталий Кушнарев во время торжественной церемонии открытия.

Реконструкция гребного канала длилась два года, на все работы ушло более 800 млн рублей, сообщил журналистам министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян . «На сегодняшний день выполнены самые дорогостоящие работы — дноуглубительные. Все глубины и объекты приведены в соответствие с международными требованиями, закуплено дорогое оборудование для проведения соревнований любого уровня. Количество вложенных средств превышает 800 млн рублей — из федерального бюджета 350 млн рублей, более 250 млн рублей — за счет областного бюджета, остальное — городской бюджет», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что работы по углублению акватории, укреплению берегов и формированию спортивной дистанции с подготовкой дополнительных территорий под развитие спортивных объектов выполнялись в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Власти Ростовской области также рассчитывают до 2023 года создать вокруг нового футбольного стадиона «Ростов— Арена» спортивный кластер — ледовый дворец на 5 тысяч зрителей, гандбольный дворец на 4 тысячи зрителей, конно— спортивный комплекс, куда переедет ипподром. По словам Самвела Аракеляна, в общей сложности в спортивном кластере будут созданы условия для занятий 18 олимпийскими видами спорта. Все спортивные арены, построенные и реконструированные в ходе подготовки к ЧМ-2018, после чемпионата будут задействованы в процессе подготовки юных спортсменов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и одна встреча 1/8 финала. На групповом этапе на «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.