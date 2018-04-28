Ещё
«Ювентус» готов приобрести двух футболистов «Тоттенхэма»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ювентус» готов приобрести двух футболистов «Тоттенхэма» 

Евро-футбол.Ру 55 минут назад
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрельд и полузащитник Мусса Дембеле могут продолжить карьеру в «Ювентусе».
Как сообщает Calciomercato, туринский клуб готов воспользоваться нестабильным положением двух бельгийцев в «Тоттенхэме». У обоих остается год по контракту со «шпорами», и продлевать сотрудничество стороны не станут. Чтобы не потерять двух футболистов бесплатно летом 2019, «Тоттенхэм» готов выслушать все предложения уже в ближайшее трансферное окно.
За Алдервейрельда и Дембеле лондонцы намерены выручить около 70 млн евро.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Венгер: "Мхитарян может принять участие в игре с "Манчестер Юнайтед" Дзагоев и Вернблум не помогут ЦСКА в игре с "Зенитом" Антон Миранчук: "Локомотив" справится с эмоциями и добьётся своего"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-809
Умерла 15-летняя российская сноубордистка55
Кокорин назвал Дзюбу крохобором11
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского10
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение