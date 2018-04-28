«Ювентус» готов приобрести двух футболистов «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрельд и полузащитник Мусса Дембеле могут продолжить карьеру в «Ювентусе».

Как сообщает Calciomercato, туринский клуб готов воспользоваться нестабильным положением двух бельгийцев в «Тоттенхэме». У обоих остается год по контракту со «шпорами», и продлевать сотрудничество стороны не станут. Чтобы не потерять двух футболистов бесплатно летом 2019, «Тоттенхэм» готов выслушать все предложения уже в ближайшее трансферное окно.

За Алдервейрельда и Дембеле лондонцы намерены выручить около 70 млн евро.