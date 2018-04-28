Эксплуатация новой арены в Нижнем Новгороде будет стоить 300 млн рублей в год

Заместитель губернатора Нижнего Новгорода Дмитрий Сватковский рассказал об эксплуатационной расходной стоимости нового стадиона, построенного к чемпионату мира — 2018, а также о сроках открытия новой станции метро. «Мы понимаем, что эксплуатационная расходная стоимость стадиона составит 300 млн рублей ежегодно. Деньги пойдут уже на подготовку стадиона после режима чемпионата мира. Что касается метро, то в мае планируем открыть станцию метро «Стрелка». Стараемся, чтобы к третьему тестовому матчу она была открыта. Но это не влияет принципиально. Станция будет открыта в течение мая. Строительные работы закончены, идёт наладка систем безопасности, наработка тестового движения поездов. Никаких рисков, что станция не будет открыта к турниру, мы не видим. Оцениваем их в ноль», — передаёт слова Сватковского корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов Чемпионат мира — 2018 будет проходить в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.