Из-за матча на «Стадионе Нижний Новгород» перекроют Канавинский мост

6 мая из-за тестового матча на «Стадионе Нижний Новгород» перекроют Канавинский мост, сообщает дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий.

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Сообщается, что Канавинский мост и прилегающие к стадиону улицы будут перекрыты с 6 часов утра и до 9 часов вечера. Из-за этого изменится схема движения транспорта.

«Обращаем особое внимание, что транспортные ограничения коснутся и владельцев билетов на футбольный матч, которые не смогут запарковаться около стадиона. Проехать в зону перекрытий сможет только аккредитованный транспорт (подробнее об этом на сайте Nizhny2018.ru), в том числе аккредитованные такси, а также шаттлы для болельщиков», — отмечают в дирекции. С 22.00 5 мая припаркованные автомобили будут перемещены с пешеходных маршрутов на парковки P&R1 и P&R2. Убедительная просьба не оставлять припаркованные автомобили вдоль указанных на схеме пешеходных маршрутов. По вопросам перемещения автомобилей просьба обращаться в муниципальную службу перемещения по телефону: 417-17-07.

Наиболее быстрый и удобный способ добраться до стадиона и уехать после окончания матча — это воспользоваться шаттлами. Помимо шаттлов добраться до арены можно будет общественным транспортом:

— муниципальными автобусами до ФОКа «Мещерский» №41, 57, 66, 69, — маршрутными такси до ФОКа «Мещерский» №18, 39, 49, 67, 70, 86, т-20, т-138.

По Канавинскому мосту сохраняется возможность движения пешеходов только по левому тротуару (при взгляде на мост со стороны «верхней» части города). Пешеходное движение по правой стороне моста, в том числе по существующему тротуару, невозможно.

При движении в сторону Бора рекомендуем воспользоваться объездом через Сормовское шоссе и ул. Акмолинскую.