Открытие «Стадиона Нижний Новгород» начнется с минуты молчания в память о погибших в ВОВ

ТАСС , 4 мая. Торжественное открытие «Стадиона Нижний Новгород» состоится 6 мая в рамках третьего тестового матча, в котором нижегородский «Олимпиец» примет владивостокский «Луч-Энергию», и начнется с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"6 мая 2018 года на «Стадионе Нижний Новгород» пройдет третий тестовый матч, в рамках которого состоится торжественное открытие стадиона. Планируется, что матч посетят 39 тыс. болельщиков", — говорится в сообщении пресс— службы.

Игра начнется в 15.00, входные группы откроются в 13.00. Для болельщиков перед стадионом будет организована концертно-развлекательная программа, в 14.00 в чаше стадиона начнется концерт народного артиста России Дмитрия Маликова . «Перед началом матча к зрителям обратится глава Нижегородской области Глеб Никитин , прозвучит гимн России, будет объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны», — отметили в пресс-службе.

Ранее врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что два тестовых матча, которые прошли на «Стадионе Нижний Новгород» не выявили никаких критических проблем.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На стадионе «Нижний Новгород» состоятся игры группового этапа Швеция — Южная Корея, Аргентина — Хорватия, Англия — Панама и Швейцария — Коста— Рика. Стадион также примет матч 1/8 финала и четвертьфинал турнира.