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Открытие «Стадиона Нижний Новгород» начнется с минуты молчания в память о погибших в ВОВ
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Открытие «Стадиона Нижний Новгород» начнется с минуты молчания в память о погибших в ВОВ 

ТАСС 57 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
ТАСС, 4 мая. Торжественное открытие «Стадиона Нижний Новгород» состоится 6 мая в рамках третьего тестового матча, в котором нижегородский «Олимпиец» примет владивостокский «Луч-Энергию», и начнется с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
"6 мая 2018 года на «Стадионе Нижний Новгород» пройдет третий тестовый матч, в рамках которого состоится торжественное открытие стадиона. Планируется, что матч посетят 39 тыс. болельщиков", — говорится в сообщении пресс— службы.
Игра начнется в 15.00, входные группы откроются в 13.00. Для болельщиков перед стадионом будет организована концертно-развлекательная программа, в 14.00 в чаше стадиона начнется концерт народного артиста России Дмитрия Маликова. «Перед началом матча к зрителям обратится глава Нижегородской области Глеб Никитин, прозвучит гимн России, будет объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны», — отметили в пресс-службе.
Ранее врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что два тестовых матча, которые прошли на «Стадионе Нижний Новгород» не выявили никаких критических проблем.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На стадионе «Нижний Новгород» состоятся игры группового этапа Швеция — Южная Корея, Аргентина — Хорватия, Англия — Панама и Швейцария — Коста— Рика. Стадион также примет матч 1/8 финала и четвертьфинал турнира.
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