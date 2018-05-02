Стадион преткновения. Готов ли Нижний Новгород вернуть утраченное?

Такой вопрос я слышу повсеместно. Его задает активная общественность. Его задают рядовые жители города. Его со страхом о будущем задают себе региональные власти.

И действительно, зачем стадион нужен городу? Культура футбола утрачена. Команда не самая рейтинговая. Сможет ли город прокормить такую «махину», когда только на его содержание в год необходимо будет потратить не менее 350 млн рублей?

Город Москва, стадион «Лужники». Вместимость 81 000 человек. Город Казань, стадион «Казань Арена». Вместимость 45 379 человек. Город Самара, стадион «Самара Арена». Вместимость 44 918 человек.

Вопрос далеко не праздный. Правильный вопрос. Можно прямо сейчас погрузиться в экономику. Заняться расчетами и, при должном планировании, теоретически вывести окупаемость стадиона в ноль или даже небольшой плюс. Но, я думаю, дело не в футболе. И даже не в стадионе вовсе. Наш город болен. Болен тяжело и давно.

Он словно разбитый, накренившийся корабль уныло плывет, поддавшись течению. Паруса разорвало. Руль покосило.

Третья столица. Центр торговли и предпринимательства. Все осталось в прошлом. Слишком долго город был бесхозным. Бесхозным и серым.

И совершенно очевидна несовместимость этих двух противоположностей. Молодого, дерзкого стадиона. И усталого города. В глазах которого исчезла мечта.

Но, позвольте… Позвольте! А как же выгодное географическое расположение? Архитектурное великолепие. Живая история. Огромный научный, экономический и туристический потенциал. И опустевший «карман России».

Как это сочетается? Как можно объяснить жителям города, что мы так легко утратили мечту? Грозный ее имеет. У Волгограда есть. Казань. Москва. А где Нижний Новгород?

Можно долго ссылаться на закрытость города. Что не было возможности в полной мере развивать его потенциал. Но я помню 90-е годы. Развал Советского Союза. Страна умирает мучительно. Забастовки. Очереди за хлебом. Безработица… И у всех на устах Нижний Новгород.

О нем пишет пресса. О нем делают репортажи зарубежные телекомпании. В город приезжают всевозможные VIP-гости. Не третья. Первая столица России.

Казань? Москва? Нижний Новгород! Только Нижний Новгород.

Историки пусть сами оценивают роль первого губернатора Бориса Немцова в развитии нашего города. Но очевидно одно. Тогда у города была мечта. Мечта, окрыляющая. Мечта, которая вдохновляла. В нее хотелось верить. Она вызывала чувство гордости. Что ты нижегородец. Что ты часть чего-то большого. Светлого. И хотелось быть вместе с ней. Помогать. И снова мечтать.

Когда недавно я впервые посетил новый стадион, вдруг испытал давно забытое чувство. Оно так очевидно на меня нахлынуло, что совершенно не хотелось сопротивляться. Чувство гордости за свой город. За его жителей. За себя самого.

Нам так долго внушали всю серость нашего существования. Делами. Цифрами. Что даже как-то поверилось. Что мы вечные аутсайдеры и проигравшие в гонке за будущее. Что мы достойны лишь постоянно латать текущие проблемы и не заглядывать за горизонт.

И тут он. Грандиозный. Величественный. Красивый. Везде счастливые лица. Люди приходят семьями. Много знакомых, друзей. Энергетика зашкаливает.

Конечно, уже обнаружилось куча мелких косяков. И еще обнаружится. Будут критики. Разоблачающие статьи. Но!

Давайте вместе учиться дарить нашему городу мечту. Мечту в спорте. В науке. В туризме. Дарить в своем районе. На улице. В подъезде. И конечно, в нашем любимом городе.

Он точно этого достоин. Как, впрочем, и все мы.

А, вообще-то, 6 мая мы вместе с детьми идем на футбол. Опять. Кто с нами?