Станцию метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде планируют открыть 30 мая

МОСКВА, 3 мая. / ТАСС /. Общий объем выполненных работ на строительстве станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде составляет 98%. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Объем законченных работ по факту составляет 98%.

Сейчас важно завершить приемку исполнительной документации, получить заключение о соответствии, акт ввода в эксплуатацию и проверить все системы безопасности. Оформление документов займет ближайшие недели. В моем представлении — никаких рисков для того, чтобы 30 мая уже запустить станцию, нет", — цитирует пресс-служба врио губернатора региона Глеба Никитина

Ранее сообщалось, что тестовый поезд от станции «Московская» до станции «Стрелка» в нижегородском метро прошел 20 апреля. Дорога заняла около четырех минут, в обычном режиме поезд будет ехать чуть быстрее. Как считают власти, открытие станции позволит горожанам комфортно добираться до парка на Стрелке и откроет новые возможности для развития метрополитена.

Продление Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена началось весной 2015 года. Общая стоимость работ составила 11,66 млрд рублей.