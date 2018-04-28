Сотворение по‐аргентински: фреска с изображением Месси и Марадоны появилась в Южной Америке

Своя сикстинская капелла появилась в одном из детских футбольных клубов в Аргентине. Фреска, написанная художником Сантьяго Барбеито, показывает момент, когда бог создает первого человека на Земле. Однако персонажи в этом произведении совсем другие.

Вместо всевышнего на фреске изображен легендарный футболист Диего Марадона , он тянет свою руку к Адаму, роль которого исполняет знаменитый Лионель Месси . Вокруг них кружатся апостолы — их заменили на известных аргентинских футболистов. По словам директора спортивного клуба, и взрослые, и дети пришли в восторг от фрески. Многие из них являются преданными фанатами местных спортсменов.

Мы все были детьми, и те, кто любил футбол, хотели быть похожими на наших кумиров, когда мы играли в эту игру. Сегодня у детей, которые играют здесь, и у взрослых есть наши кумиры — это Месси и Кун Агуэро. И когда ты смотришь на небо и просишь у бога помощи, ты можешь выбрать любого из них с этого потолка

— Себастьян Гарсия, президент футбольного клуба.

Несмотря на детальность и яркость, фреска не всем пришлась по вкусу. Пользователи социальных сетей даже назвали ее вызывающей и порочащей бога. Однако для футбольных фанатов измененная капелла является настоящим произведением искусства. Начинающие футболисты и президент клуба очень благодарны художнику за этот шедевр.