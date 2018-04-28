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Сотворение по‐аргентински: фреска с изображением Месси и Марадоны появилась в Южной Америке
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Сотворение по‐аргентински: фреска с изображением Месси и Марадоны появилась в Южной Америке 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
Своя сикстинская капелла появилась в одном из детских футбольных клубов в Аргентине. Фреска, написанная художником Сантьяго Барбеито, показывает момент, когда бог создает первого человека на Земле. Однако персонажи в этом произведении совсем другие.
Вместо всевышнего на фреске изображен легендарный футболист Диего Марадона, он тянет свою руку к Адаму, роль которого исполняет знаменитый Лионель Месси. Вокруг них кружатся апостолы — их заменили на известных аргентинских футболистов. По словам директора спортивного клуба, и взрослые, и дети пришли в восторг от фрески. Многие из них являются преданными фанатами местных спортсменов.
Мы все были детьми, и те, кто любил футбол, хотели быть похожими на наших кумиров, когда мы играли в эту игру. Сегодня у детей, которые играют здесь, и у взрослых есть наши кумиры — это Месси и Кун Агуэро. И когда ты смотришь на небо и просишь у бога помощи, ты можешь выбрать любого из них с этого потолка
— Себастьян Гарсия, президент футбольного клуба.
Несмотря на детальность и яркость, фреска не всем пришлась по вкусу. Пользователи социальных сетей даже назвали ее вызывающей и порочащей бога. Однако для футбольных фанатов измененная капелла является настоящим произведением искусства. Начинающие футболисты и президент клуба очень благодарны художнику за этот шедевр.
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